خشان: التحالف الثلاثي متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها

2022/06/05 | 08:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الاحد، أن التحالف الثلاثي متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها.وكتب خشان في تدوينه عبر فيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز، قائلاً إنه “وفقا للمادة (١١١) من الدستور، النفظ والغاز ملك للشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ورسم السياسة الخارجية الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية من اختصاصات الحكومة […]

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