شاهد ما حدث عندما سقطت قذائف روسية على كنيسة تاريخية في أوكرانيا

2022/06/05 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت المدفعية الروسية ديرًا تاريخيًا في شرق أوكرانيا، ويقول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم دمر كنيسة تعود للقرن السادس عشر وقال إن 113 كنيسة دمرت أو تضررت جراء القصف الروسي خلال هذه الحرب.

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