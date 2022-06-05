وفاة اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق بعد الاعتداء عليه بالضرب (صور)

2022/06/05 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توفي اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق، اليوم الاحد، قبل قليل في مستشفى الجملة العصبية في العاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "اللاعب حيدر عبد الرزاق، تدهور وضعه الصحي لينقل إلى العناية المركزة في مستشفى الجملة العصبية، قبل أن يتوفاه الأجل قبل قليل".

وتعرض عبد الرزاق، لضرب مبرح من قبل عدد من الاشخاص المجهولين في بغداد يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الفحوص الطبية التي أجراها الراحل، إلى تعرضه لفطر في الجمجمة ونزف داخلي.

يذكر ان عبد الرزاق توفي عن عمر ناهز الـ39 عاماً وسبق للاعب أن توج بكأس آسيا عام 2007 ومثل عدة أندية منها الطلبة والزوراء.

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