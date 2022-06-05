نفقد 1000 شجرة يوميا.. ملخص حرب الجفاف في ديالى

2022/06/05 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد رئيس اللجنة الزراعية في مجلس ديالى السابق حقي الجبوري، أن صيف 2022 سيكون الاخطر في ملف الزراعة.

وقال الجبوري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ذروة الصيف ستكون في اشهر( حزيران- تموز- اب) وهي الاخطر على ملف الزراعة بديالى بعد 2003 خاصة مع ازمة جفاف قاسية جدا وانحسار تدفق مياه اهم انهر المحافظة بنسبة تتجاوز ال90%".

وأضاف أن "ديالى تفقد حاليا من 500-1000 شجرة يوميا بسبب الجفاف وربما يتحول الامر الى كارثة خاصة وأن قدرة تامين الحد الادنى من مياه السقي تتضاءل بشكل كبير لان خزين بحيرة حمرين لايمكنه وفق المؤشرات سد النقص الكبير في امدادات المياه في الانهر الرئيسية".

وأشار الى "ضرورة اعلان حالة الطوارى المبكرة في ديالى وتشكيل لجنة مدعومة بصلاحيات واسعة من اجل معالجة التجاوزات ومعاقبة المخالفين وتامين بدائل للمياه خاصة حفر الابار لتقليل من وطاة الجفاف القاسي".

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