"لن أتحدث لغة جيش يدمر بلادي".. الأوكرانيون في الشرق يهجرون الروسية

2022/06/05 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع غزو موسكو لكييف العديد من الأوكرانيين في جنوب وشرق البلاد والذين يتحدثون الروسية منذ ولادتهم إلى التخلي عنها والاكتفاء باللغة الأوكرانية، بحسب تقرير صحيفة "الغارديان".

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