مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى في القدس

2022/06/05 | 09:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية، تحت حراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.وقال مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، إنه “حتى الآن 5 مجموعات من المستوطنين المتطرفين اقتحمت باحات الأقصى ويقومون بصلوات استفزازية”.وانتشرت القوات الإسرائيلية داخل باحات المسجد الأقصى لتأمين دخول المستوطنين، وقامت بمحاصرة المسجد القبلي الذي يتواجد فيه […]

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