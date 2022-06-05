منتخب اليد يرفع وتيرة استعداداته لبطولة التضامن الإسلامي

2022/06/05 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- زيد غالب أكَّد مدرب المنتخب الوطني بكرة اليد شريف مؤمن، أن المنتخب يبذل جهوداً مضاعفة للوصول الى الجاهزية التامة قبل انطلاق بطولة التضامن الإسلامي التي ستستضيفها تركيا في شهر آب المقبل .وقال مؤمن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاحد: إنَّ" الاعدادات مكثفة، رغم ضيق الوقت وقلة الدعم ولكن اتحاد اللعبة واللجنة الأولمبية قدَّما ما يمكن تقديمه لإنجاح المشاركة".وأضاف مؤمن أن " المنتخب يواصل تدريباته بمعسكر داخلي بإشراف الجهاز الفني العازم على اظهار المنتخب بشكل فريد من نوعه من حيث الاعداد " ، لافتاً الى أن " الفريق لا ينقصه سوى الاحتكاك الخارجي من خلال المباريات التجريبية ما يعمل عليه الجهازان الفني والإداري".مبيناً، أن" المنتخب سيكون رقماً صعباً في البطولة مثل ما حدث في النسخة السابقة التي أحرزنا بها الميدالية البرونزية" .من جانبه كشف المدرب المساعد لمنتخب اليد حيدر غزاي، عن المنهاج التدريبي للمشاركة المقبلة ، وقال غزاي في تصريح لـ(واع)، إنَّ" المعسكر الحالي يقام في كلية التربية الرياضية ببغداد وبعدها سيكون هنالك معسكر آخر في السليمانية يستمر لمدة أسبوع وبعدها نتوجه الى مصر لإقامة معسكر خارجي لمدة أسبوعين لتجري من خلاله مباراة ودية".وتابع غزاي، أن" الجهاز التدريبي تقع على عاتقه الآن مسؤولية كبيرة ،لأنه يقوم بمهمة وطنية ويقود واحداً من الفرق البطلة الذي حقق الكثير من الإنجازات خصوصاً في بطولة التضامن الإسلامي بإحرازه المركز الثالث في النسخة السابقة وهذا يعد حافزاً لتقديم الأفضل خلال البطولة المقبلة ".

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