حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

2022/06/05 | 09:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/27 ولغاية 2022/6/4.

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