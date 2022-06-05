تعرف على حصيلة مهام وكالة الداخلية لشؤون الشرطة الاسبوعية

2022/06/05 | 09:33 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/27 ولغاية 2022/6/4.

وقالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/27 ولغاية 2022/6/4 كالاتي:1 .تنفيذ اوامر قبض 1556

2 .القبض مطلقي العيارات النارية 273 .احالة متهمين الى المحاكم 2424 .القضايا الخاصة بالمخدرات 2605 .ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 66 .مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 77 .اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 6998 .مضاهات طبعات الاصابع 489 .اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 35910.



عدد طالبي النجدة 198911 .فض مشاجرات 180412 .ضبط عجلات مطلوبة 7213 .تبرع بالدم 9514 .القبض على المتسولين 1586

15 .القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5416 .القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 78417 .طبع لوحات السيارات 1273718 .اصدار اجازات السوق 1083719 .



اصدار سنوية السيارات 1936220 .دعاوى حالات العنف الاسري 651

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