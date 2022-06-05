بقصة غامضة..موقع حطام يتحول إلى وجهة ساحرة للغواصين في أعماق البحر الأحمر بمصر

2022/06/05 | 09:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يكشف الزوجان والغواصان المصري أحمد جمعة وريناتا روميو عن أحد أشهر حطام السفن في جنوب البحر الأحمر، أي القاطرة البحرية الصينية "Tien Hsing"، المعروفة باسم "أبو غلاوة كبير".

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