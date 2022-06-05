نائب: التحالف الثلاثي متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها

2022/06/05 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وجه النائب المستقل باسم خشان، الاحد، انتقادات حادة للتحالف الثلاثي (التيار الصدري، الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة)، مشيرا الى أن التحالف متفق على طعن المحكمة الاتحادية في خاصرتها لأنها أصدرت قرارا وضع عربة الدستور على سكتها.وقال خشان في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “وفقا للمادة (١١١) من الدستور، النفظ والغاز ملك للشعب العراقي […]

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