تربية واسط تحدد موعد دوام الملاكات التدريسية

2022/06/05 | 09:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

حددت تربية واسط، اليوم الأحد، موعد الدوام للملاكات التعليمية والتدريسية في المحافظة.

واوضحت التربية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، انه "بتوجيه من المدير العام لتربية محافظة واسط احمد العتابي تقرر أن يكون دوام الملاكات التعليمية والتدريسية لشهر حزيران الجاري على النحو الآتي :

أولاً : دوام الملاكات التدريسية والتعليمية المدرسين والمعلمين بنسبة 25٪؜ أي يوم واحد في الأسبوع توزع على عدد أيامه .

ثانياً : دوام إدارات المدارس بنسبة 50٪؜ .

ثالثاً : يوم السبت عطلة رسمية .

رابعاً : يكلف الإشراف التربوي والإختصاصي متابعة آلية الدوام أعلاه.

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