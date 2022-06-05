2022/06/05 | 09:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثارت الفتاة الهندية صوفيا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها الزواج من نفسها.وقالت صوفيا في حديث لوسائل إعلام هندية إن “الزواج الذاتي لا يعبّر عن رغبة بالابتعاد عن الآخرين، إنما هو مرتبط بحب مطلوب للذات”.وأضافت: “إن التعاطف الذاتي والرعاية الذاتية التي يوليها المرء لنفسه، لا تقل أهمية عن العلاقات الرومانسية […]

ظهرت المقالة في حادثه غريبة..



فتاة هندية تعلن زواجها من نفسها! أولاً على ايرث نيوز.

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