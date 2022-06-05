الولايات المتحدة تخفف من العقوبات الاقتصادية المفروضة على فنزويلا

2022/06/05 | 09:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الالتزام بالديموقراطية سيكون العامل الذي سيؤخذ في الاعتبار عند تحديد مَن سيدعى إلى القمة.

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