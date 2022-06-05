طقس العراق.. انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي

2022/06/05 | 10:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

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انخفاض في درجات الحرارة الأسبوع الحالي أولاً على ايرث نيوز.

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