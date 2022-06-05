حيوان أبسوم يدخل مسرعًا إلى حانة في نيويورك.. شاهد كيف انتهى به المطاف

2022/06/05 | 10:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن حيوان أبسوم من الدخول إلى حانة في مدينة نيويورك وهو يجري مسرعًا، ولكن امرأة أبصرته وتبعته إلى الداخل بينما الزبائن في خوف منه، قامت المرأة بالتقاطه بطريقة آمنة وأخرجته من الحانة وعندما عادت لتغسل في البار أصبحت بنظر الموجودين هناك "بطلة" وعاملوها معاملة ملكية على إخراجها حيوان الأبسوم بمفردها.

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