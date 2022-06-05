الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في مخازن تجارية ببغداد

2022/06/05 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، اخماد حريق اندلع في مخازن تجارية بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل اربعة مخازن للبلاستيك مخالفة لتعليمات السلامة مسقفة بألواح السندوج بنل سريع الإشتعال في منطقة الطوبجي في جانب بغداد الكرخ".

واضافت ان "الفرق نفذت عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة كما زجت بعجلة السلم لتكافح النيران من اعلى المخازن لتعجيل السيطرة وأتمام عمليات الإخماد والتبريد لتنهي الحادث بوقت قياسي على الرغم من صعوبة اخماد حجم الخزين الهائل من المواد البلاستيكية في الموقع".وتابعت ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق على تلك المخازن المخالفة وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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