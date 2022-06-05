2022/06/05 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_بغداد

نجحت فرق الدفاع المدني باحتواء واخماد حادث حريق كبير اندلع داخل اربعة مخازن للبلاستيك مخالفة لتعليمات السلامة مسقفة بألواح السندوج بنل سريع الإشتعال في منطقة الطوبجي في جانب بغداد الكرخ .يتبع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيرًا طال مخازن للبلاستيك في بغداد- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيرًا طال مخازن للبلاستيك في بغداد- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).