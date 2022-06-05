وفاة اللاعب العراقي حيدر عبد الرزاق متأثراً بإصابة تعرض لها إثر اعتداء سابق

2022/06/05 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي لاعب المنتخب العراقي السابق بكرة القدم حيدر عبد الرزاق، فجر الأحد، متأثراً بإصابة أدخلته المستشفى، على إثر تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في العاصمة بغداد.

ونعت أوساط رياضية ومدونون عراقيون في ساعة مبكرة من فجر الأحد، (5 حزيران 2022)، اللاعب الراحل الذي توفي من جراء اعتداء تعرض له في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال زار الاربعاء الماضي، اللاعب الدولي السابق حيدر عبد الرزاق الذي دخل مستشفى الجملة العصبية في بغداد.

واكد الوزير درجال في حينها وفقاً لبيان رسمي نشرته الوزارة انه “على تواصل مع عائلة عبد الرزاق وله اطلاع كامل بحالته الصحية منوها انه على استعداد لعمل ما بوسعه وفي أي مكان فيما لو تطلب الامر علاجه بامكانات اكبر”.

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