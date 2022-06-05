تراجع هائل لـ “بيتكوين”

2022/06/05 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة “بلومبرغ” يوم السبت بانخفاض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنحو 0.2% إلى 29 ألفا و571 دولارا.

وذكرت الوكالة أن أسعار بيتكوين تقلبت بمتوسط بلغت نسبته 1.4%، حيث تم تداولها بين 29 ألفا و466 دولارا و29 ألفا و863 دولارا، مساء الجمعة.

وانخفضت بيتكوين بنسبة 57% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولارا، وخسرت 5.4% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 36% حتى الآن هذا العام.

المصدر: د ب أ

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