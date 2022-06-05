2022/06/05 | 10:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بجهد استخباري دقيق ومن خلال كمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من إلقاء القبض على أحد تجار الاعضاء البشرية في منطقة محيزم بمركز مدينة الحلة، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة(١/٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، سُلم المتهم الى الجهات التحقيقية المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإستخبارات العراقيـة تُلقي القبض على أحد تُجار الأعضاء البشرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإستخبارات العراقيـة تُلقي القبض على أحد تُجار الأعضاء البشرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).