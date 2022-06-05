الدفاع المدني يخمد حريقاً طال مخازن بلاستيك “مخالفة” في بغداد

2022/06/05 | 10:51 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرة الدفاع المدني، الأحد (5 حزيران 2022) اخماد حريق طال مخازن للبلاستيك وصفتها بالـ”مخالفة” في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان إن “فرق الدفاع المدني احتوت واخمدت حريقا كبيرا اندلع داخل اربعة مخازن للبلاستيك مخالفة لتعليمات السلامة مسقفة بألواح السندوج بنل سريع الإشتعال في منطقة الطوبجي في جانب بغداد الكرخ”.

وأكملت: “حيث استنفرت فرق الدفاع المدني فرق الإطفاء التخصصية واشركت فريق البحث والانقاذ التابع لها لتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط المخازن المحترقة كما زجت بعجلة السلم لتكافح النيران من اعلى المخازن لتعجيل السيطرة وأتمام عمليات الإخماد والتبريد لتنهي الحادث بوقت قياسي على الرغم من صعوبة اخماد حجم الخزين الهائل من المواد البلاستيكية في الموقع”.

وتابعت: على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق على تلك المخازن المخالفة واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق”.

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