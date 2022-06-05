شرطة صلاح الدين تطيح بعدد من المتهمين وتضبط عجلات مخالفة

2022/06/05 | 10:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت اليوم الاحد عن تنفيذ قواتها حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة. وبينت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “قواتها تمكنت من إلقاء القبض على 8 متهمين بقضايا قانونية مختلفة، في وقت نفذت مفارز مديرية شؤون أفواج الطوارئ واجبا تضمن نصب (٨) كمائن ضمن […]

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