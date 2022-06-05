في اليوم العالمي للبيئة: فعاليات حافلة وتطلعات لمواجهة التحديات العالمية - كاظم المقدادي

2022/06/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كاظم_المقدادي منذ نصف قرن تحتفل الدول المتحضرة في الخامس من حزيران، من كل عام، باليوم العالمي للبيئة، الذي هو أحد ثمار مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، الذي إنعقد في ستوكهولم في عام 1972، والذي عيين 5 حزيران يوماً عالمياً للبيئة، وليكون يوماً رئيساً للأمم المتحدة للعمل والمراجعة من أجل تحسين البيئة وحمايتها، ولتعزيز الوعي البيئي العالمي نحو ذلك.



إضافة إلى تمهيده الطريق لإنشاء "برنامج الأمم المتحدة للبيئة ......





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