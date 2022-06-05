النصوص الفكرية وأثرها في المجتمع - فلاح أمين الرهيمي

2022/06/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن النص الفكري الهادف والبناء يحفز ويخلق الوعي الفكري في المجتمع وفق رؤيا جديدة تتجاوز حدود الواقع الجامد والثابت ويدفع ويطور المجتمع نحو المستقبل الأفضل حينما يكون ذلك النص جيد وفعال يؤدي دوره الهادف والبناء إلى تغيير المجتمع وبث الوعي فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ويحلق بالمجتمع نحو حالة جديدة من خلال بث وتعزيز الوعي وتنميته وتطوره في المجتمع ويؤدي إلى تغييره نحو عالم جديد يعيش ويعمل به المج ......





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