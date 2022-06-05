كتابي الفلسفي الجديد الزمان والفلسفة - علي محمد اليوسف

2022/06/05 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف كتابي الزمان والفلسفةبعد جهد عامين اصدرت لي دار غيداء الموقرة بعمان اربعة كتب فلسفية دفعة واحدة 2022 ساعرضها على صفحتي والمواقع الالكترونية المميزة بالاهتمام الفلسفي تباعا يتضمن كل كتاب تعريفا بالعنوان والمحتويات والمقدمة معتبرا هذه الاصدارات الفلسفية هدية متواضعة مني لكل الاحبة والاصدقاء الذين يباركون لي هذا الانجاز الفلسفي متمنيا التوفيق للجميع واود اعلامكم ان نسخ الكتب توفرت في معرض بغداد ا ......





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