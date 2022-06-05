حالة الطقس حتى الخميس المقبل: انخفاض بدرجات الحرارة وغبار في هذه المناطق

2022/06/05 | 10:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، 5 حزيران، 2022)، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.

وقالت الهيئة في بيان، إن “طقس اليوم غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية”.

ولفتت إلى أن “طقس أيام الاثنين والثلاثاء، سيكون بدرجات حرارة مقاربة لليوم، وغائم جزئي مع بعض الغبار”، مبينة أن “درجات الحرارة ستنخفض قليلاً بدءاً من الأربعاء”.

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