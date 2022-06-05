الأمم الأوروبية: فرنسا تسقط أمام الدنمارك وهولندا تذل بلجيكا

2022/06/05 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ستة أيام من الأحداث التي شهدها عند

مداخله في نهائي دوري أبطال أوروبا بين

ريال مدريد الإسباني وليفربول

الإنكليزي (1-صفر)، كان "استاد دو فرانس"،

الجمعة، على موعد مع سقوط لفرنسا بطلة

العالم وحاملة ال

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