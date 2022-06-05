باحث فرنسي متخصص بالاجتماع يزور كربلاء ويزور مركزها البحثي

2022/06/05 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مركز كربلاء للدراسات والبحوث

في العتبة الحسينية المقدسة، يوم السبت

4 حزيران 2022 م، أحد الباحثين المتخصصين

في دراسة عن الحياة الاجتماعية لمدينة

كربلاء قادماً من الجمهورية الفرنسية .

وذكر البا

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