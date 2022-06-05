التعليم العالي تعلن تقدم 4 جامعات عراقية بتصنيف التايمز

2022/06/05 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الأحد، أن جامعات

(التكنولوجية وبغداد والبصرة

والمستنصرية) حققت مراكز تنافسية هامة

في تصنيف التايمز الذي صنف ستمئة وستة

عشر جامعة آسيوية من إحدى وثلاثين د

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