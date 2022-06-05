اندلاع حريق داخل جامعة واسط واخلاء القاعات الامتحانية من الطلبة

2022/06/05 | 11:06 - المصدر: وكالة خبر

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افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، باندلاع حريق داخل جامعة واسط.

وقال المصدر، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث وأخلت القاعات الامتحانية داخل الجامعة من الطلبة.

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