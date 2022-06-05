شاهد.. قصر باكنغهام يفتح أبوابه للموسيقيين وشخصيات الأفلام والآلاف من الناس احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة

2022/06/05 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لندن، افتتحت أبواب قصر باكنغهام يوم السبت لحفل مليئ بالنجوم، من موسيقيين مشهورين مثل إلتون جون وأليسيا كيز وفرقة "كوين، إلى شخصيات سينمائية، مثل"Paddington Bear".كما تضمن الحدث خطاب من ابن الملكة، الأمير تشارلز.الملكة نفسها لم تحضر الاحتفال بسبب الانزعاج الذي شعرت به يوم الخميس، لكنها شاهدت الحدث من منزلها في قلعة وندسور.

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