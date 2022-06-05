القبض على مطلوبين وضبط اسلحة واعتدة في ميسان

2022/06/05 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الاحد، القبض على ثمانية مطلوبين وفق مواد قانونية مختلف وضبط كمية كبيرة من الاسلحة والاعتدة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه تنفيذاً للتوجيهات المستمرة من قبل قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم الزبيدي نفذ الفوج الاول والثاني والثالث ضمن قاطع لواء المشاة 97 حيث نفذت الأفواج المذكورة عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من ناحية العزير والعدل وقضاء المجر الكبير وأسفرت الواجبات الأمنية من اعتقال (ثمانية) مطلوبين وتم ضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة".

وتشهد محافظة ميسان وأقضيتها ونواحيها استقراراً امنياً نتيجة للعمليات الاستباقية التي تنفذها القطعات الأمنية.

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