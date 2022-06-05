عشرات الخريجين يغلقون مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين

2022/06/05 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أغلق عشرات المتظاهرين، اليوم الأحد، من الخريجين مبنى محافظة ذي قار للمطالبة بشمولهم بالتعيين.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "خريجي المعاهد التقنية في المحافظة ممن تجمعوا امام مبنى المحافظة اغلقوا ابواب الدخول والخروج".

وأضاف أن "القوات الامنية احاطت المبنى وتحاول ابعاد المتظاهرين لمسافة أبعد".

وكان عشرات المحتجين قد تظاهروا أمام مبنى مكتب مجلس النواب في بعقوبة مطاليبن بتامين عقود او وظائف عمل مع الاسراع في ملف الحذف والاستحداث في دوائر الحكومة من اجل توفير المزيد من الوظائف.

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