صدمة في العراق.. وفاة لاعب كرة شهير باعتداء في بغداد

2022/06/05 | 11:13 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي لاعب المنتخب العراقي السابق لكرة القدم حيدر عبد الرزاق حتفه اليوم الأحد، متأثرا بإصابة تعرض لها في اعتداء من قبل مجهولين في بغداد قبل أيام، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وكان اللاعب الدولي قد تعرض يوم الثلاثاء الماضي، لاعتداء من مجهولين بإحدى مناطق العاصمة، بحسب ما أكدت مصادر أمنية.

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تفاصيل الاعتداء

كما أوضحت المصادر أن "خمسة أشخاص بعضهم مسلحين بأنابيب معدنية (بوري) هاجموا اللاعب في منطقة القادسية وسط بغداد"، مشيرة إلى أنه لم يعرف سبب الاعتداء حتى الآن، بحسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وعقب الهجوم، نقل حيدر إلى مستشفى الجملة العصبية في العاصمة حيث تلقى العلاج والإسعافات اللازمة"، لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

نجم منتخب العراق الفائز بكأس آسيا

فيما أثار هذا الرحيل صدمة في البلاد، لاسيما في صفوف محبيه، الذين أعربوا عن حزنهم لرحيل اللاعب السابق(40 عاماً) الذي كان ضمن الفريق الذي فاز ببطولة كأس آسيا عام 2007.

يشار إلى أن حيدر عبد الرزاق كان ضمن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم الذي فاز بكأس آسيا عام 2007.

كما لعب مع العديد من الفرق الكروية العراقية، واحترف في عدد من الفرق العربية.

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