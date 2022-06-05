سلطان عمان يصدر مرسوما برد جنسية 118 شخص

2022/06/05 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر سلطان عمان، هيثم بن طارق، مرسوما برد الجنسية العمانية لـ 118 شخص، وفقا للجريدة الرسمية التي نقلتها وسائل إعلام محلية.

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