تشديد امني لحماية الشركة الصينية المؤهلة لمطار الناصرية

2022/06/05 | 11:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، اليوم الاحد، بتوفير الإجراءات الأمنية الملائمة لحماية الشركة الصينية العاملة في تطوير مطار الناصرية الدولي.

وقال المصدر ان “قيادة شرطة ذي قار، اكدت استعدادها التام للتعاون من اجل توفير الأجواء الملائمة والامنة لعمل الشركات الأجنبية ومن بينها الشركة الصينية العاملة على تطوير مطار الناصرية”.

واوضح، ان “هناك تنسيقا بين قيادة شرطة ذي قار والشركات العالمة في جميع انحاء المحافظة لتوفير الأجواء الملائمة لاتمام مشاريع البنى التحتية في جميع أنحاء المحافظة”.

وأشار الى ان ” هناك توجيه لابداء المساعدة لكوادر الشركة الصينية العاملة على تطوير مطار الناصرية الدولي وتسهيل مهمتهم لاتمام أعمالهم في اسرع وقت وبدون مشاكل”.

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