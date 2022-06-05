القبض على متهم بالقتل في بغداد 

2022/06/05 | 11:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بالقتل في منطقة بغداد الجديدة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مكتب بغداد الجديدة تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية”.واضافت انه “تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق […]

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