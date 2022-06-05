2022/06/05 | 11:35 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار يودي بسبعة جرحى بينهم قوات من الشرطة المحلية في ديالى) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار يودي بسبعة جرحى بينهم قوات من الشرطة المحلية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).