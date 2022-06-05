الأردن.. مقتل طيارين عسكريين في تحطم طائرة تدريب

2022/06/05 | 11:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأردني مقتل طيارين في حادث

تحطم طائرة في شمال البلاد أثناء

التدريب، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء

الأردنية "بترا".

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة

العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه في

تمام

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