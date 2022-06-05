بعد اعلان انفصالهما.. إليكم الفيديو الذي التقت فيه شاكيرا مع بيكيه قبل 12 عاما

2022/06/05 | 11:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إعلان المغنية الكولومبية، شاكيرا ولاعب كرة القدم الإسباني، جيرارد بيكيه، انفصالهما رسميا السبت، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

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