شاهد لحظة إطلاق كوريا الشمالية أكبر صاروخ بالستي لديها على الاطلاق

2022/06/05 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل، لم يحدد نوعه، باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية ويعد هذا الإطلاق السابع عشر لهذا العام.

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