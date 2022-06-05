النفط: ارتفاع أسعار البنزين في نينوى سببه إقليم كردستان 

2022/06/05 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… عزت وزارة النفط، الاحد، أسباب ارتفاع أسعار مادة البنزين في محافظة نينوى الى قربها من إقليم كردستان العراق الذي يشهد ارتفاعا حادا بأسعار المشتقات النفطية.وقال معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية التابعة للوزارة مدير التفتيش فيها إحسان موسى غانم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “سبب الأزمات المتكررة للبنزين في محافظة نينوى، […]

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