حريق معمل في المنصور ببغداد والنيران تلتهم المعامل المجاورة (صور)- عاجل

2022/06/05 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسلنا، اليوم الأحد، باندلاع حريق معمل في المنصور ببغداد، فيما أشار الى أن النيران تلتهم المعامل المجاورة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حريقاً اندلع في معمل بمنطقة علي الصالح تحت جسر 14 رمضان، و لازال الحريق مستمر حتى وقت كتابة هذا الخبر".

وأضاف أن رجال الدفاع المدني يحاولون اخماد النيران التي تلتهم المعامل المجاورة، لافتاً الى ان بعض المعامل المجاورة تحتوي على مواد ساعد على الاشتعال.

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