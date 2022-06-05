هجوم ديالى المزدوج.. حصيلة ترتفع لشهيد و6 جرحى واستنفار امني في المحافظة

2022/06/05 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، عن استنفار القوى الامنية في دورة الامام شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية العبارة، شاكر التميمي لـ( بغداد اليوم) إن "الاجهزة الامنية استنفرت في منطقة دورة الامام شرقي العبارة وبدات عمليات تمشيط لبعض البساتين والاراضي الزراعية ردا على الاعتداء الارهابي الذي استهدف مركبة مدنية في ساعة متاخرىة من مساء يوم امس".

واضاف ان" الاعتداء يحمل بصمات داعش مؤكدا تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات ماحصل".

من جانبه، اكد مصدر طبي بان "امراة استشهدت واصيب 6 اخريين بينهم شرطي وطفلين هي الحصيلة النهائية للهجوم المزدوج في دورة الامام شرقي العبارة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس لافتا الى ان اصابات الاغلبية ليست خطيرة".

وكانت عبوة ناسفة انفجرت على سيارة مدنية اعقبها هجوم باسلحة القنص على طريق زراعي قرب منطقة دورة الامام شرقي العبارة في ساعة متاخرة من مساء يوم امس

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