النزاهة تصدر امر استقدام بحق مسؤول سابق في صحة صلاح الدين

2022/06/05 | 11:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمرٍ باستقدام المدير العام لدائرة الصحَّة في مُحافظة صلاح الدين سابقاً؛ على خلفيَّة قضيَّة هدرٍ في المال العام.

وقال دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة، امرت استقدام المدير العام لدائرة الصحَّة في صلاح الدين سابقاً، أشارت إلى أنَّ المُتَّهم قام بتجهيز المُؤسَّسات الصحيَّـة في المُحافظة بكميَّاتٍ كبيرةٍ من أجهزة ماسك سيباب (قناع وجه)".

وأوضحت أنَّ "قيمة تلك الأجهزة بلغت (7,238,400,000) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى أنَّه تمَّ تجهيزها؛ رغم أنها فائضة؛ لعدم الحاجة الفعليَّة لها، ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام".

وأكَّدت أنَّ "أمر الاستقدام الصادرعن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

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