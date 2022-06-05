النفط تحمل كردستان مسؤولية ارتفاع أسعار البنزين في نينوى

2022/06/05 | 11:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزت وزارة النفط، الاحد، أسباب ارتفاع أسعار مادة البنزين في محافظة نينوى الى قربها من إقليم كردستان العراق الذي يشهد ارتفاعا حادا بأسعار المشتقات النفطية.

وقال معاون مدير عام شركة المنتجات النفطية التابعة للوزارة مدير التفتيش فيها إحسان موسى غانم في بيان إن "سبب الأزمات المتكررة للبنزين في محافظة نينوى، راجع لقربها من كردستان، ونتيجة لانخفاض أسعار المشتقات النفطية في نينوى وهي مقاربة لجميع محافظات البلاد، قياسا بمحافظات الإقليم".

وأضاف غانم، أنه "بالرغم من أن البعض يرى الحل الوحيد لأزمة المشتقات في المحافظات المحاذية للإقليم، هو رفع أسعار المشتقات فيها وجعلها مساوية للسعر الذي تباع فيه بمدن كردستان، من أجل السيطرة على عمليات التهريب، بيد أن هذا الأمر ترفضه شركة توزيع المشتقات النفطية تماما".

ودخلت أزمة البنزين في مدينة الموصل شهرها السادس، واستمرار طوابير السيارات أمام بوابات محطات التعبئة للتزود بالوقود.

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