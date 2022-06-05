بعد الانفصال عن بيكيه. شاكيرا تعلق على صور سيارة الإسعاف

2022/06/05 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تأكد انفصالها عن نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، أوضحت الفنانة الكولومبية، شاكيران حقيقة صورة سيارة الإسعاف المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي.

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