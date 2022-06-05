2022/06/05 | 12:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZNQdj4Gi_Bc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح سوسن محمد .. بصمة جديدة وواثقة في عالم الازياء الانثوية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد - حوار الصباح سوسن محمد .. بصمة جديدة وواثقة في عالم الازياء الانثوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).