فيديو جديد لعملية إخلاء الطلبة بعد حريق

2022/06/05 | 12:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اخلت فرق الدفاع المدني في واسط، اليوم الاحد، الطلبة واخمد حريقا طال كلية التربية بجامعة واسط.

وقال بيان للدفاع المدني، تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني احكمت سيطرتها على حادث حريق اندلع داخل قاعة المؤتمرات الكبرى التابعة لكلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة واسط والمغلفة بألواح بالأليكبوند والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني".

وأضاف "استنفرت فرق الدفاع المدني جهد فرق الإطفاء وأبعدت خطر انتشار النيران إلى مرافق الكلية بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخلاء الطلاب وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وفتحت تحقيقاً بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة".

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